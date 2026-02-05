Farmaci | Ema ok a finerenone apre nuova prospettiva in cura insufficienza cardiaca

L’Agenzia europea per i medicinali ha dato il via libera al finerenone, un farmaco che potrebbe cambiare le carte in tavola per chi soffre di insufficienza cardiaca. Ora si apre la strada a nuove possibilità di cura per gli adulti con questa patologia, grazie a un medicinale che agisce sui recettori dei mineralcorticoidi. La decisione del Comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema segna un passo importante, portando speranza a chi cerca soluzioni più efficaci e mirate.

(Adnkronos) – Nuove possibilità di cura dell’insufficienza cardiaca si presentano all’orizzonte. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere positivo per finerenone – antagonista selettivo non steroideo dei recettori dei mineralcorticoidi (nsMra) – nel trattamento degli adulti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ventricolare sinistra (Lvef) =40%, ovvero leggermente ridotta (Hfmref) o preservata (Hfpef). Lo annuncia Bayer, in una nota, anticipando che la decisione finale della Commissione europea è attesa nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

