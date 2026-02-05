Farmaci | Ema ok a finerenone apre nuova prospettiva in cura insufficienza cardiaca
L’Agenzia europea per i medicinali ha dato il via libera al finerenone, un farmaco che potrebbe cambiare le carte in tavola per chi soffre di insufficienza cardiaca. Ora si apre la strada a nuove possibilità di cura per gli adulti con questa patologia, grazie a un medicinale che agisce sui recettori dei mineralcorticoidi. La decisione del Comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema segna un passo importante, portando speranza a chi cerca soluzioni più efficaci e mirate.
(Adnkronos) – Nuove possibilità di cura dell’insufficienza cardiaca si presentano all’orizzonte. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere positivo per finerenone – antagonista selettivo non steroideo dei recettori dei mineralcorticoidi (nsMra) – nel trattamento degli adulti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ventricolare sinistra (Lvef) =40%, ovvero leggermente ridotta (Hfmref) o preservata (Hfpef). Lo annuncia Bayer, in una nota, anticipando che la decisione finale della Commissione europea è attesa nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Ema Farmaci
Diabete, nuove prove dimostrano che aumenta il rischio di insufficienza cardiaca
Nuove ricerche australiane evidenziano un legame tra diabete e incremento del rischio di insufficienza cardiaca.
Chevy Chase rivela di essere stato in coma per insufficienza cardiaca: "Ho problemi di memoria"
Chevy Chase ha recentemente condiviso di aver subito un grave episodio di insufficienza cardiaca, che lo ha portato a uno stato di coma.
Ultime notizie su Ema Farmaci
Argomenti discussi: Ema. Ok a sei nuovi farmaci: dal primo GLP-1 per una grave malattia del fegato a una terapia per una rarissima malattia genetica; Nuovi farmaci approvati dall’Ema, Aifa: rimborsabili in tempi brevi in Italia; Ipertensione polmonare arteriosa, ok a rimborso per biologico innovativo; Malattia cronica del trapianto contro l’ospite: da CHMP parere favorevole per belumosudil nella UE.
Farmaci: Ema, ok a finerenone apre nuova prospettiva in cura insufficienza cardiaca(Adnkronos) - Nuove possibilità di cura dell’insufficienza cardiaca si presentano all’orizzonte. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia ... tuobenessere.it
Ema. Ok a sei nuovi farmaci: dal primo GLP-1 per una grave malattia del fegato a una terapia per una rarissima malattia geneticaL'Ema ha raccomandato l'approvazione di sei nuovi farmaci, tra cui il primo trattamento GLP-1 per una grave malattia del fegato (MASH) e una terapia per una rarissima malattia ... quotidianosanita.it
Dal 1° febbraio, in attuazione del provvedimento regionale, cambia la distribuzione di alcuni farmaci che passano dalla Distribuzione Diretta (DD) alla Distribuzione per Conto (DPC), con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle terapie. Cosa cambia per i citt facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.