Installazione di impianti di monitoraggio del Volturno sulla Domiziana | corsia chiusa e restringimenti

Dal 28 al 30 aprile 2026, sulla strada statale 7 Quater via Domiziana, sono previsti lavori di installazione di impianti di monitoraggio strutturale sul viadotto ‘Volturno’. In questa occasione, la corsia di marcia verso Formia-Roma sarà chiusa in modo permanente tra il km 28+300 e il km 26+650, con conseguenti restringimenti di carreggiata nella zona interessata.

La Ss 7 Quater via Domiziana dal 28 al 30 aprile 2026 sarà interessata da lavori.Nello specifico dal km 28+300 al km 26+650 verranno installati impianti di monitoraggio strutturale del viadotto ‘Volturno’ mediante By Bridge con chiusura permanente della corsia di marcia verso Formia-Roma.Ci.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Vibonese, frana sulla SP45: costone cede, strada chiusa e rischio esondazioni a Polia. Monitoraggio continuo.Un grave movimento franoso ha portato alla chiusura di un tratto della Strada Provinciale 45 nel Vibonese, in località Ponte Santoro, a causa del... Il fotovoltaico sbarca anche sui palazzi storici del centro: dal Comune regole semplificate per l'installazione degli impianti"È un passo decisivo non solo per gli obiettivi ecologici, ma anche per favorire una riqualificazione più efficace del patrimonio edilizio del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Energia, 12 milioni di euro per finanziare l'installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Nidi d’infanzia al fresco; Bonus condizionatori 2026, chi può ottenerlo e cosa cambia. Installazione di impianti radioelettrici e onere di pubblicitàIl TAR Campania interviene nell’ambito del procedimento per la realizzazione di impianti radioelettrici, sottolineando la necessità, ... ipsoa.it Biscione, ok alla progettazione per l'installazione di nuove telecamere: via libera dalla commissione municipaleDopo la mozione della Lega e le segnalazioni dei residenti su vandalismi e pericoli nella zona, i tecnici del Comune pronti al sopralluogo per definire il posizionamento degli impianti di videosorvegl ... lavocedigenova.it Corriere della Sera. . Nella Città delle Idee, l'installazione allestita nel cortile della storica sede del Corriere della Sera, è presente Lynk & Co 08: il Suv ibrido plug-in che con 200 km di autonomia in modalità elettrica e una flessibilità senza limiti ridefinisce la g facebook Astrofisica acrobatica: l’installazione di telescopi di grandi dimensioni alle Canarie spinge alcuni astronomi a fare gli alpinisti. Oggi su MediaInaf Tv un reportage di @CNRS Le Journal, in collaborazione con @lemondefr, realizzato da Sonia Collavizza. x.com