Vibonese frana sulla SP45 | costone cede strada chiusa e rischio esondazioni a Polia Monitoraggio continuo

Una frana si è abbattuta sulla SP45 a Polia, nel Vibonese. Un costone si è improvvisamente staccato, provocando la chiusura di un tratto della strada. Le autorità sono sul posto per monitorare la situazione, che potrebbe peggiorare con il rischio di esondazioni nella zona. Nessuno è rimasto ferito, ma la viabilità resta compromessa e si attendono ulteriori verifiche.

Un grave movimento franoso ha portato alla chiusura di un tratto della Strada Provinciale 45 nel Vibonese, in località Ponte Santoro, a causa del cedimento di un costone. Il sindaco di Polia, Luca Alessandro, ha emesso un'ordinanza urgente per interdizione totale dell'area, con il rischio di un'ostruzione del fiume e conseguenti esondazioni a monte e a valle. Le autorità competenti sono state allertate e monitorano costantemente la situazione. La paura si è diffusa a Polia, un comune nel cuore del Vibonese, dove un costone a ridosso del paese ha ceduto, riversando una considerevole quantità di detriti nell'alveo sottostante.

