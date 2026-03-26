Nel centro storico di Faenza, è stato approvato un nuovo regolamento che semplifica le procedure per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici storici. La normativa riguarda anche le strutture di interesse storico e prevede nuove modalità di autorizzazione. Questa modifica si inserisce in un progetto più ampio di promozione della sostenibilità nel centro cittadino.

"È un passo decisivo non solo per gli obiettivi ecologici, ma anche per favorire una riqualificazione più efficace del patrimonio edilizio del centro", ha spiegato l'assessore al Territorio e all'ambiente Luca Ortolani Il centro storico di Faenza si prepara a una importante svolta sul fronte della sostenibilità e a una nuova disciplina che allarga la possibilità di installare gli impianti fotovoltaici sui tetti del centro storico. Una variante al Regolamento urbanistico edilizio (Rue), in fase di approvazione dal Consiglio comunale di Faenza e poi dal Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, renderà infatti possibile l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutti i tetti del nucleo antico del centro storico, inclusi gli edifici di pregio architettonico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Il fotovoltaico sbarca anche sui palazzi storici del centro: dal Comune regole semplificate per l'installazione degli impianti

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