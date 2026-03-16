Sabato 21 marzo alle ore 10 si terrà il secondo appuntamento del Ciclo "Idee in Cammino. 1986-2026: A quarant'anni dal Maxi Processo di Palermo", a cura di Simona Palo insieme a Maurizio Gioiello. Il Circolo Aurora, per celebrare la Giornata Internazionale dedicata alle vittime di mafia, propone un Percorso dalle pietre d'inciampo al Memoriale dedicato alle vittime di Capaci e Via D'Amelio: si tratta di una camminata che partirà da Corso Garibaldi 2 (all'altezza delle pietre d'inciampo posizionate di fronte all'ex Casa Matatia) proseguendo in Corso Diaz 63 e via Bruni angolo Via Dell'Aste per poi terminare davanti al Memoriale posizionato accanto allo scalone della Corte d'Assise del Tribunale di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Firenze: altre due pietre d’inciampo per ricordare le vittime della Shoah“La posa delle pietre d’inciampo è un gesto di responsabilità civile, un atto necessario per rendere testimonianza a donne e uomini che non possono e...

Posate undici nuove pietre d'inciampo per ricordare le vittime del nazifascismo \ FOTOLa città rinnova il proprio omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti con la posa di undici nuove pietre d’inciampo,...

Tutti gli aggiornamenti su Dalle pietre d'inciampo al Memoriale...

Temi più discussi: Posa di 10 Pietre d’Inciampo; A Cagliari la prima pietra d'inciampo in memoria di Mario Giovanni Pani; Dalle pietre d’inciampo al Memoriale: una camminata per le vittime di mafia; I sardi del Trasporto 81: pietre d’inciampo a Cagliari e Sassari per mantenere viva la memoria - L'Unione Sarda.it.

Sassari e Cagliari posano le pietre di inciampo per ricordare i deportati isolaniSassari e Cagliari posano le pietre di inciampo per ricordare i deportati isolani - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it

Diano Marina ricorda Filippo Purgatorio: in primavera la posa di una pietra d’inciampoFilippo Purgatorio, nato a Diano Marina il 19 ottobre 1898, fu vittima della repressione nazifascista, morendo il 5 ottobre 1944 nel sottocampo di Gusen. La sua storia rappresenta una testimonianza ... rivieratime.news

Cartoline dal memoriale di Lidice. Le classi del Cattaneo e dello Scaruffi protagoniste del sesto e ultimo turno del Viaggio della Memoria Istoreco 2026 a Praga si ritrovano per le riflessioni collettive prima del rientro. - facebook.com facebook

Le ultime ore di Pompei in un memoriale per le vittime dell'eruzione Un percorso tra vulcanologia e resti umani. 22 calchi rivelano l'istante della morte x.com