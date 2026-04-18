Gallarate | tra pietre d’inciampo e nuovo corteo per la Liberazione

A Gallarate si stanno organizzando due eventi dedicati alla memoria storica e alla riflessione civile. Il primo prevede l’installazione di pietre d’inciampo lungo alcune strade della città, mentre il secondo riguarda un corteo che si terrà per commemorare la Liberazione. Entrambi gli appuntamenti sono stati annunciati dalle associazioni locali e si svolgeranno nelle prossime settimane. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono ricordare e riflettere sul passato.

La memoria storica di Gallarate si prepara a un doppio appuntamento con la riflessione civile: sabato 18 aprile le scuole coinvolte in un percorso dedicato alle pietre d’inciampo, mentre il 25 aprile la città celebrerà ufficialmente la Liberazione con cerimonie religiose, deposizioni di corone e un corteo cittadino che cambierà percorsi rispetto alla consueta tradizione. L’attività preparatoria inizierà questo sabato 18 aprile con un’iniziativa coordinata dall’Anpi e dall’Associazione Mazziniana Italiana. Tre classi quinte provenienti dall’istituto Falcone saranno protagoniste di un itinerario educativo volto a toccare le pietre d’inciampo poste quattro anni fa dall’artista tedesco Gunther Demnig.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallarate: tra pietre d’inciampo e nuovo corteo per la Liberazione Notizie correlate Milano celebra la Liberazione: tra riti e corteo per l’81° annoMilano si prepara a vivere una settimana di intensa memoria civile con un programma di commemorazioni che celebrerà l’81° anniversario della... Nuove pietre d’inciampo a UdineQuesta mattina si è svolto a Udine il secondo giorno di posa delle pietre d’inciampo dedicate a cittadini arrestati in città, deportati e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Gallarate: Studenti del Falcone onorano le Pietre d’inciampo; Gallarate, Anpi in corteo per il 25 Aprile. Gli studenti visitano le pietre d’inciampo; Il corteo e un percorso della memoria, il 25 aprile a Gallarate; Le nuove risse in stazione a Gallarate. L’assessore si dimetta. Il corteo e un percorso della memoria, il 25 aprile a GallarateSabato 18 aprile l'iniziativa con le scuole con itinerario che tocca le pietre d'inciampo che ricordano tre vittime del nazifascismo. Poi nel giorno della Liberazione la celebrazione ufficiale e il ... varesenews.it Gallarate ricorda Arconti, Froelich Mazzucchelli e Pirani Cardosi con un percorso sulle pietre d’inciampo. - facebook.com facebook