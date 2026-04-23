Instagram lancia Instants | permette di condividere foto ma addio a filtri o modifiche

Instagram ha introdotto una nuova funzione chiamata Instants, che consente agli utenti di condividere foto in modo rapido e diretto. La funzione è accessibile attraverso la sezione Direct dell’app o dall’app per iOS. A differenza di altre opzioni sulla piattaforma, Instants permette di pubblicare immagini senza l’applicazione di filtri o modifiche. La novità è stata annunciata di recente e mette in evidenza un approccio più immediato alla condivisione visiva.

Instagram ha lanciato la funzione Instants, a cui si può accedere nella sezione Direct della piattaforma o dall'app disponibile su iOS. Permette di condividere foto e brevi video con i propri amici, ma senza possibilità di editing o modifiche.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Instagram Instants: come funziona la spontaneità senza filtri (ma solo in privato)Instagram introduce Instants anche in Italia e lo presenta come un ritorno alla condivisione immediata, senza filtri e senza costruzione, ma basta... Instagram al processo: Meta ammette rischi per i giovani, ma nega dipendenza. Focus su filtri e engagement.Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha testimoniato ieri a Los Angeles in un processo che accusa Meta, YouTube, TikTok e Snap di aver... Altri aggiornamenti Si parla di: Meta, annunci ingannevoli su Facebook e Instagram: parte una nuova class action. In Italia arriva Instagram Instants: permette di condividere foto, ma addio a filtri o modificheInstagram ha lanciato la funzione Instants, a cui si può accedere nella sezione Direct della piattaforma o dall'app disponibile su iOS ... fanpage.it Instants è la nuova funzione di Instagram per condividere foto senza filtri (e senza ritocchi)Instagram lancia Instants in Italia: foto e video spontanei senza filtri, visibili una sola volta e per 24 ore. Ecco come funziona. smartworld.it