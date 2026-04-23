Instagram lancia Instants | foto invisibili e senza screenshot

Giovedì 23 aprile 2026, Instagram ha annunciato il lancio della funzione Instants in Italia e in Spagna. La novità permette agli utenti di inviare foto che risultano invisibili una volta visualizzate e che non possono essere screenshot o registrazioni dello schermo. La funzione si inserisce nei Direct Message e mira a proteggere la privacy delle immagini condivise tra gli utenti.

? Cosa sapere Instagram lancia Instants in Italia e Spagna giovedì 23 aprile 2026.. La nuova funzione nei Direct Message impedisce screenshot e registrazioni dello schermo.. Da giovedì 23 aprile 2026, gli utenti di Instagram in Italia e in Spagna possono sperimentare Instants, una nuova funzionalità che trasforma la gestione della privacy nei messaggi privati attraverso contenuti visivi a visualizzazione singola. La novità si colloca all’interno dell’interfaccia dei Direct Message, posizionandosi strategicamente nell’angolo in basso a destra dello schermo, diversamente dalle Note che occupano la parte superiore sinistra. La natura stessa di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Instagram lancia Instants: foto invisibili e senza screenshot Notizie correlate Instagram lancia Instants: permette di condividere foto, ma addio a filtri o modificheInstagram ha lanciato la funzione Instants, a cui si può accedere nella sezione Direct della piattaforma o dall'app disponibile su iOS. Instagram Instants: come funziona la spontaneità senza filtri (ma solo in privato)Instagram introduce Instants anche in Italia e lo presenta come un ritorno alla condivisione immediata, senza filtri e senza costruzione, ma basta... Altri aggiornamenti In Italia arriva Instagram Instants: permette di condividere foto, ma addio a filtri o modificheInstagram ha lanciato la funzione Instants, a cui si può accedere nella sezione Direct della piattaforma o dall'app disponibile su iOS ... fanpage.it Instants è la nuova funzione di Instagram per condividere foto senza filtri (e senza ritocchi)Instagram lancia Instants in Italia: foto e video spontanei senza filtri, visibili una sola volta e per 24 ore. Ecco come funziona. smartworld.it