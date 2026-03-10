Arrampicata sportiva i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’arrampicata sportiva sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dopo il debutto a Tokyo 2020. Per qualificarsi, gli atleti devono rispettare specifici criteri stabiliti dagli organizzatori e dalla federazione internazionale. La disciplina include tre specialità: speed, boulder e lead, che vengono valutate all’interno di un sistema di qualificazione che coinvolge competizioni internazionali e campionati continentali.

L'arrampicata sportiva ha fatto il proprio esordio alle Olimpiadi in occasione dell'edizione di Tokyo 2020, quando venne proposto un format che proponeva la combinata delle tre storiche specialità (speed, boulder, lead). Lo sport fu particolarmente gradito dal pubblico ed è riuscito a farsi largo nel programma della rassegna a cinque cerchi, tanto da raddoppiare il numero di titoli messi in palio a Parigi 2024: una combinata per le discipline tecniche (boulder+lead) e lo speed in via separata. Ai Giochi di Los Angeles 2028 verrà proposta l'arrampicata sportiva nella sua interezza, con ben sei titoli in palio (tre per genere): uno per il lead, uno per il boulder, uno per lo speed.