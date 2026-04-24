Insegnanti professione o passione? Se non provi empatia è un mestiere non adatto a te Ogni cosa è anche passione Un lavoro che va remunerato rispettato e valorizzato Il confronto sui social
Su social media, un post ha acceso un vivace scambio di opinioni sulla professione degli insegnanti. L'affermazione che insegnare rappresenti più una passione che un semplice dovere ha portato molti utenti a condividere pensieri e riflessioni. Tra commenti, si è parlato di empatia come elemento chiave, di rispetto e di valorizzazione del lavoro. La discussione si è subito animata, coinvolgendo diverse prospettive sulla natura di questa professione.
Nella sezione commenti di un post Facebook in cui si afferma che “insegnare è passione, non un adempimento formale”, la discussione si è accesa subito. Il punto centrale? Per molti commentatori la passione può esserci, certo, ma non deve cancellare una parola considerata decisiva: professione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Insegnanti, professione o passione? “Se non provi empatia con i ragazzi e le ragazze è un mestiere non adatto a te”, “Ogni cosa è ANCHE passione”, “Prima di tutto un LAVORO che va remunerato, rispettato e valorizzato”. Il confronto sui socialNella sezione commenti di un post Facebook in cui si afferma che “insegnare è passione, non un adempimento formale”, la discussione si è accesa...
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