Insegnanti professione o passione? Se non provi empatia è un mestiere non adatto a te Ogni cosa è anche passione Un lavoro che va remunerato rispettato e valorizzato Il confronto sui social

Su social media, un post ha acceso un vivace scambio di opinioni sulla professione degli insegnanti. L'affermazione che insegnare rappresenti più una passione che un semplice dovere ha portato molti utenti a condividere pensieri e riflessioni. Tra commenti, si è parlato di empatia come elemento chiave, di rispetto e di valorizzazione del lavoro. La discussione si è subito animata, coinvolgendo diverse prospettive sulla natura di questa professione.

Nella sezione commenti di un post Facebook in cui si afferma che “insegnare è passione, non un adempimento formale”, la discussione si è accesa subito. Il punto centrale? Per molti commentatori la passione può esserci, certo, ma non deve cancellare una parola considerata decisiva: professione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Insegnanti, professione o passione? “Se non provi empatia con i ragazzi e le ragazze è un mestiere non adatto a te”, “Ogni cosa è ANCHE passione”, “Prima di tutto un LAVORO che va remunerato, rispettato e valorizzato”. Il confronto sui socialNella sezione commenti di un post Facebook in cui si afferma che “insegnare è passione, non un adempimento formale”, la discussione si è accesa...

Leggi anche: Insegnare è una missione? “No, è un modo per farci lavorare gratis”, “E’ un mestiere che richiede molta passione”. Si scatena la rivolta sui social

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Docenti accattivanti? Il fascino lasciamolo agli influencer, La scuola non è un circo, Bisogna sapere la materia e saperla anche insegnare; Lucy Button e McQueens flowers: la professione del fiorista di lusso tra passione creativa, rigore ed imprevedibilità.