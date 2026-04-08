Insegnare è una missione? No è un modo per farci lavorare gratis E’ un mestiere che richiede molta passione Si scatena la rivolta sui social

Negli ultimi giorni, sui social si è acceso un dibattito acceso sul ruolo degli insegnanti. Un commento ha definito l'insegnamento come un modo per lavorare senza retribuzione, mentre altri hanno sottolineato la passione richiesta per questa professione. La discussione ha coinvolto utenti che condividono opinioni diverse, portando alla luce le opinioni controverse sul valore e le condizioni di chi lavora nel settore dell'istruzione.

Il ruolo dell’insegnante torna al centro del confronto almeno sui nostri social. Un post su Facebook ha sollevato una domanda tanto semplice quanto divisiva: insegnare è una professione o una missione? Le risposte mostrano una spaccatura netta tra chi rivendica dignità professionale e chi, invece, continua a parlare di vocazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il regista Francesco Cordio e Elio Germano si sono messi in cammino sui vecchi sentieri dei pastori per farci vedere un’Italia che non si arrende(askanews) — Ritorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà...

How to Build Influence That Actually Matters And Why People Get It Wrong with Tyler Dickerhoof

Temi più discussi: Lavoro del docente, tra crisi e problemi: Esco da scuola come da una battaglia ogni santo giorno, Mandateci i genitori, voglio vedere quanto durano. Cosa dicono i social; Sono Josephine, sono italiana, voglio insegnare; Insegnanti sempre più poveri: stipendi bassi e inflazione mettono in crisi il valore della scuola · LaC News24; Una vita per l’insegnamento: addio alla storica prof delle Preziosine.

Lavoro del docente, tra crisi e problemi: Esco da scuola come da una battaglia ogni santo giorno, Mandateci i genitori, voglio vedere quanto durano. Cosa dicono i ...Un intenso dibattito social rivela il malessere degli insegnanti, divisi tra forte passione educativa, peso burocratico e richieste sociali impossibili ... orizzontescuola.it

Sono Josephine, sono italiana, voglio insegnareUn diario dattiloscritto ritrovato a Boston racconta la storia della prima donna che negli anni ’30 dalla Sicilia riuscì ad avere una cattedra in America ... repubblica.it

Insegnare è accendere una scintilla: entrare in relazione, toccare l’anima, far vibrare il pensiero. Buon rientro a tutti! - facebook.com facebook

la giornata di ieri mostrata da @Giulio Bettanini ha molto da insegnare. A mezzogiorno energia solare, forse in eccesso (ma se anche ieri non lo era presto lo sarà), a mezzanotte, solare zero, eolico praticamente zero, 3 GW idroelettrico, 0,6 GW geotermici, 5,5 x.com