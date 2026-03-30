Docenti di oggi vocazione o professione? La scuola non è un convento La passione? Te la fanno passare I pareri social

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i commenti sui social riguardo alla figura degli insegnanti, con alcune voci che criticano la mancanza di interesse e passione tra i docenti. Un'educatrice ha espresso un forte sfogo sul tema, evidenziando problemi come gli stipendi bassi e la burocrazia, mentre altri utenti discutono sul rapporto tra vocazione e professione nel mondo della scuola. Il dibattito si concentra sull’atteggiamento degli insegnanti e sulle sfide quotidiane del settore.