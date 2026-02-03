Giovanone arrestato dopo che un insegnante è stato aggredito con pugni e frustate durante una lezione

Un giovane di 18 anni di origine bosniaca è finito in manette dopo aver aggredito un insegnante durante una lezione. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Civitanova Marche, quando il ragazzo ha colpito un coetaneo con pugni e un cavetto USB usato come frusta. L’insegnante, presente in classe, non è stato coinvolto nell’aggressione, ma la scena ha lasciato tutti senza parole. La polizia ha fermato il ragazzo poco dopo l’accaduto.

Un 18enne di origine bosniaca è stato arrestato per aver aggredito a pugni e con un cavetto USB usato come frusta un giovane di 21 anni, durante una notte tra sabato e domenica a Civitanova Marche. L’aggressione, avvenuta nei pressi di via Marinetti, ha lasciato la vittima con il volto insanguinato, il naso rotto e due denti spezzati. Il ragazzo, colpito da tre giovani, fu rapinato e portato al pronto soccorso per un periodo di 45 giorni. Due dei tre autori dell’aggressione sono riusciti a scappare, mentre il neo 18enne è stato individuato e bloccato dalla Guardia di Finanza. Era in possesso di un cavo USB insanguinato, tre cellulari, alcuni soldi e abiti compatibili con la descrizione della vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un giovane di 21 anni è stato aggredito fuori da un locale a Civitanova nella notte tra sabato e domenica.

