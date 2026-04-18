Scuola media di Mestre insegnante taglia i capelli a due studentesse durante la lezione | indagini interne per chiarire la dinamica dell’episodio

In una scuola media di Mestre, un'insegnante supplente è oggetto di indagini dopo aver tagliato una ciocca di capelli a due studentesse durante una lezione. Le ricostruzioni raccolte tra famiglie e ambienti scolastici indicano che l'episodio si sarebbe verificato nel corso di una lezione scolastica. Le autorità stanno conducendo verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto e il contesto in cui si è svolto l’episodio.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino e dalle prime ricostruzioni circolate tra famiglie e ambiente scolastico, in una scuola media di Mestre una docente supplente sarebbe al centro di accertamenti dopo aver tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Montecassiano, notte di violenza: due giovani feriti in una rissa, indagini in corso per chiarire la dinamica.Una notte di scontri ha sconvolto Montecassiano, in provincia di Macerata, lasciando due giovani in ospedale. Pantelleria, tragedia nel Mediterraneo: recuperati due corpi, indagini aperte per identificarli e chiarire la dinamica.La Guardia Costiera ha recuperato due corpi senza vita a circa 22 miglia nautiche a nord-ovest dell’isola di Pantelleria, nella giornata di lunedì 10... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire; La prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire. Il caso a Mestre; Pallacanestro, finali Volksbank Reyer School Cup 2026: trionfa il Liceo Stefanini di Mestre; Parco aperto 2026: happening con le Scuole di Danza del territorio. Docente taglia i capelli a due alunne in classe per 'spiegare' un riassuntoDue studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula, dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un ria ... ansa.it Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: «Volevo solo farmi capire»MESTRE - «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?». Forse la ragazzina non ha nemmeno avuto il tempo di finire la domanda perché, in un attimo, ... ilgazzettino.it L'incredibile episodio in una scuola media di Mestre facebook