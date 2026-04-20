Ieri in Campania sono avvenuti due incidenti mortali. A Salerno, un giovane di 25 anni è scivolato in un burrone di circa 50 metri, mentre in un altro episodio, un uomo di 25 anni è stato trovato senza vita nel suo letto. Questi eventi hanno attirato l’attenzione nella regione, insieme alle notizie politiche provenienti da Avellino, dove il centrodestra ha annunciato un nuovo assetto organizzativo.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 19 aprile 2026. Avellino – Il centrodestra mette ordine, almeno sulla carta. Il tavolo interpartitico ha definito l’intesa sui principali capoluoghi al voto, fissando paletti e candidati in vista delle amministrative. Ad Avellino la scelta è chiara: la candidatura a sindaco spetta a Forza Italia, che punta su Laura Nargi. Un nome su cui la coalizione ha deciso di convergere per provare a costruire una proposta competitiva nel capoluogo irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Momenti di apprensione in località Massa di Faicchio, dove un ragazzo è scivolato in un burrone per oltre 50 metri, senza riuscire a fornire indicazioni precise sulla propria posizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: giovane scivola in un burrone per 50 metri. Dramma a Salerno, 25enne muore nel sonno

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