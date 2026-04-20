Tour of the Alps 2026 tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck | orari tv percorso favoriti Sarà una volata ad aprire?

Oggi prende il via il Tour of the Alps 2026, con una tappa che si svolge interamente a Innsbruck, in Austria. La frazione di apertura prevede un percorso che potrebbe favorire una volata, evento poco frequente in questa corsa, un tempo nota come Giro del Trentino. Gli organizzatori hanno annunciato orari e copertura televisiva, mentre i favoriti sono già stati segnalati sulla base delle ultime performance e delle caratteristiche del percorso.

Si apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una volata, rara per l’ex Giro del Trentino. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Si parte con una frazione non troppo impegnativa che si concluderà sullo stesso arrivo che nel 2018 ospitò i Mondiali. Dopo una prima parte pianeggiante si entrerà in un primo circuito di 24 chilometri, caratterizzato dalla salita di Mieminger Plateau, che dovrà essere affrontato per due volte. Al termine del secondo giro si tornerà verso Innsbruck per raggiungere un secondo anello di circa 18 chilometri, anch’esso da ripetere due volte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire? Notizie correlate Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Cortona-Magliano de’ Marsi: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà volata? Attesa per Milan Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Nuoro-Olbia: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà volata?Il Giro di Sardegna 2026 si appresta oggi a vivere la sua quinta ed ultima tappa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tour of the Alps. Partenza il 20 aprile da Innsbruck, arrivo il 25 a Bolzano; Tour of the Alps, che sorpresa a Innsbruck: arriva Tom Pidcock!; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire?; TOUR OF THE ALPS 2026, IL PERCORSO: INNSBRUCK, TRENTO, BOLZANO E IL SOLITO SPETTACOLO. Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire?Si apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una ... oasport.it Al via il Tour of the Alps del decennale: subito emozioni forti a InnsbruckScatta lunedì 20 aprile la 49ª edizione con una frazione d’apertura molto esplosiva con partenza e arrivo a Innsbruck (diretta in tutto il mondo e dalle 13.30 in Italia su Raisport ed Eurosport), anti ... tuttosport.com 20 aprile, 1° tappa del Tour of the Alps a Innsbruck. Il Tour of the Alps sarà in diretta su Rai Sport e Eurosport ogni giorno dalle 13.30 alle 15.30, ad eccezione della terza tappa di mercoledì 22 aprile, in onda dalle 12.30 alle 14.30. Tra i corridori più attesi ci son - facebook.com facebook Tour of the Alps 2026 preview: five stages from Innsbruck to Bolzano (Apr 20–24). Find the route and favorites like Giulio Pellizzari and Michael Storer in our post. x.com