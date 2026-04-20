Oggi prende il via il Tour of the Alps 2026 con una tappa che parte e arriva a Innsbruck, in Austria. La frazione potrebbe concludersi con uno sprint ristretto, una delle poche occasioni di questa natura in questa corsa, nota in passato come Giro del Trentino. La giornata prevede il passaggio su strade di montagna e percorsi pianeggianti, con alcuni favoriti pronti a giocarsi la vittoria finale.

Si apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una volata, rara per l’ex Giro del Trentino. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.55 PERCORSO. Si parte con una frazione non troppo impegnativa che si concluderà sullo stesso arrivo che nel 2018 ospitò i Mondiali. Dopo una prima parte pianeggiante si entrerà in un primo circuito di 24 chilometri, caratterizzato dalla salita di Mieminger Plateau, che dovrà essere affrontato per due volte. Al termine del secondo giro si tornerà verso Innsbruck per raggiungere un secondo anello di circa 18 chilometri, anch’esso da ripetere due volte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristretto

Notizie correlate

Leggi anche: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire?

Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Épône-Montargis: orari, tv, percorso, favoriti. Nuovo possibile arrivo in volataL’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza è pronta domani a vivere la sua seconda tappa.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire?; Tour of the Alps. Partenza il 20 aprile da Innsbruck, arrivo il 25 a Bolzano; Tour of the Alps, che sorpresa a Innsbruck: arriva Tom Pidcock!; TOUR OF THE ALPS 2026, IL PERCORSO: INNSBRUCK, TRENTO, BOLZANO E IL SOLITO SPETTACOLO.

Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristrettoSi apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una ... oasport.it

Tour of the Alps 2026 al via, ecco il percorso del decennale: 5 tappe tra Innsbruck, Trento e BolzanoScatta lunedì 20 aprile la 49esima edizione del Tour of the Alps con una frazione d’apertura molto esplosiva con partenza e arrivo a Innsbruck (diretta in tutto il mondo e dalle 13.30 in Italia su Rai ... corrieredellosport.it

20 aprile, 1° tappa del Tour of the Alps a Innsbruck. Il Tour of the Alps sarà in diretta su Rai Sport e Eurosport ogni giorno dalle 13.30 alle 15.30, ad eccezione della terza tappa di mercoledì 22 aprile, in onda dalle 12.30 alle 14.30. Tra i corridori più attesi ci son - facebook.com facebook

Tour of the Alps 2026 preview: five stages from Innsbruck to Bolzano (Apr 20–24). Find the route and favorites like Giulio Pellizzari and Michael Storer in our post. x.com