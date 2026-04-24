Inghilterra sacerdote abusa di minori in parrocchia per anni | la conferma dopo il suicidio

Un'indagine indipendente della Chiesa anglicana del Queensland meridionale ha confermato che un sacerdote anglicano in Inghilterra ha molestato minori per diversi anni. La scoperta è avvenuta dopo il suicidio dell’uomo, avvenuto poco dopo che erano emerse le accuse nei suoi confronti. I dettagli dell’inchiesta hanno portato alla luce comportamenti illeciti commessi nel corso di un lungo periodo.