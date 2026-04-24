Inghilterra sacerdote abusa di minori in parrocchia per anni | la conferma dopo il suicidio
Un'indagine indipendente della Chiesa anglicana del Queensland meridionale ha confermato che un sacerdote anglicano in Inghilterra ha molestato minori per diversi anni. La scoperta è avvenuta dopo il suicidio dell’uomo, avvenuto poco dopo che erano emerse le accuse nei suoi confronti. I dettagli dell’inchiesta hanno portato alla luce comportamenti illeciti commessi nel corso di un lungo periodo.
Una inchiesta indipendente commissionata dalla Chiesa anglicana del Queensland meridionale ha confermato gli abusi sessuali su minori commessi in Inghilterra dal sacerdote anglicano che si era tolto la vita dopo le accuse.🔗 Leggi su Fanpage.it
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