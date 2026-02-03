Maltratta la compagna e abusa di lei | denunciato dopo anni di violenze

Ieri pomeriggio, la polizia ha arrestato un uomo srilankese accusato di aver maltrattato e abusato della ex compagna per due anni, dal gennaio 2024 al gennaio 2026. Le accuse includono violenze fisiche, sessuali e lesioni aggravate. Gli agenti sono intervenuti dopo aver raccolto diverse testimonianze e prove, mettendo fine a un lunghissimo periodo di violenze che duravano ormai da tempo.

Ieri la polizia ha tratto in arresto un uomo srilankese accusato di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali aggravate, commessi dal gennaio 2024 al gennaio 2026 ai danni della ex compagna. A seguito della querela sporta dalla donna, sono partite le indagini dalle quali sono emerse.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Giugliano con l’accusa di aver maltrattato e abusato sessualmente la propria compagna.

