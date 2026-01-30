A Potenza si è spento don Peppino Nolè, sacerdote che per anni ha guidato e supportato la comunità di Lucania. La sua morte lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per il suo impegno quotidiano.

A Potenza è venuto a mancare don Peppino Nolè, per anni punto di riferimento spirituale e sociale del rione Lucania. La notizia ha colto di sorpresa la comunità locale, che lo ricorda non solo come parroco ma come figura profondamente legata al tessuto urbano della città. Il suo passaggio ha lasciato un vuoto difficile da colmare, segnando la fine di un’epoca di impegno costante e servizio dedicato. Nato in Basilicata, don Peppino ha scelto di restare nella sua terra d’origine, dedicando decenni alla cura delle anime e delle esigenze concrete delle persone. La sua presenza in Lucania non si è limitata alle funzioni religiose: ha promosso iniziative di solidarietà, ha sostenuto progetti per i giovani, ha aperto la chiesa a chiunque avesse bisogno di ascolto o aiuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio al sacerdote che ha guidato la comunità di Lucania, deceduto a Potenza dopo anni di servizio spirituale e sociale

