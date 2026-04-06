Barcellona infortunio Raphinha | il brasiliano è tornato in Catalogna Quali sono le sue condizioni e quando può tornare in campo Una partita nel mirino!

Raphinha, attaccante brasiliano del Barcellona, è tornato a Barcellona dopo aver riportato un infortunio. Le sue condizioni sono state valutate dallo staff medico del club e si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sulla natura dell’infortunio o sulla possibile data di rientro in campo. La squadra sta monitorando attentamente la situazione in vista delle prossime partite.