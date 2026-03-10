Infortunio Vergara | c’è lesione a rischio la Nazionale! L’esito degli esami e quali sono le sue condizioni ufficiali

Il calciatore del Napoli ha subito un infortunio durante un allenamento e si è sottoposto a una serie di esami medici. Gli esiti hanno evidenziato una lesione che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione con la Nazionale. La squadra e i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali. La situazione ha creato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Vergara: c'è lesione, a rischio la Nazionale! L'esito degli esami e quali sono le sue condizioni ufficiali Articoli correlati Infortunio Bremer: l'esito degli esami del difensore, ufficiali le sue condizioni. I tempi di recuperodi Marco BaridonInfortunio Bremer: le condizioni del difensore non sono gravi come ipotizzato ieri. Infortunio Nico Gonzalez: l'esito degli esami per l'argentino. Brutte notizie per l'ex Juventus, svelate le sue condizioniCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Infortunio Vergara Temi più discussi: Napoli, ancora un infortunio! Problema al piede per Vergara: al suo posto entra Anguissa; Infortunio per Vergara in Napoli-Torino: le condizioni del centrocampista partenopeo; Infortunio Vergara, spunta la prima diagnosi: le sue condizioni – Mattino; Napoli, infortunio Vergara: salta il Lecce, a rischio l'Italia. Infortunio Vergara, c'è l'annuncio: novità sui tempi di recuperoE così anche la Nazionale è a rischio: secondo Il Mattino, infatti, Vergara potrebbe non recuperare per i playoff di marzo ... tuttonapoli.net Napoli, l'esito degli esami di Vergara: c'è lesione distrattiva. Stop di 30/40 giorniDopo essere uscito per infortunio nel corso della sfida tra Napoli e Torino, Antonio Vergara si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione. Più nello specifico, è stata ... gianlucadimarzio.com Si profila un mesetto di stop per Antonio #Vergara. L'infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct #Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico #Chiesa (Liverpool) per x.com Infortunio Vergara, gli esami strumentali hanno confermato che si tratta di fascite plantare. Un fastidio con cui l'azzurro conviveva già da tempo, ma che ora gli impone uno stop forzato. Niente panico, l'infortunio non è grave, ma è delicato e richiederà una gesti - facebook.com