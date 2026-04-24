Il difensore della Lazio ha effettuato gli esami medici dopo l’infortunio subito in campo. Sono stati condivisi i risultati ufficiali, che chiariscono le condizioni fisiche e i tempi di recupero previsti. L’infermeria del club ha fornito dettagli precisi sulle conseguenze dell’incidente e sulla durata dell’assenza del giocatore. La comunicazione ufficiale conferma i dettagli relativi alla situazione clinica di Gila e ai prossimi step per il suo ritorno in campo.

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© Calcionews24.com - Infortunio Gila, l’esito ufficiale degli esami del difensore della Lazio: le sue condizioni e i tempi di recupero

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Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Mario #Gila tra oggi e domani sarà sottoposto a controlli specifici per valutare l'entità del problema dell'infortunio riscontrato contro l'Atalanta. La #Lazio vuole evitare forzature e gestire al meglio la sua situazione. - facebook.com facebook