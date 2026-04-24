Infortunio Gila l’esito ufficiale degli esami del difensore della Lazio | le sue condizioni e i tempi di recupero

Da calcionews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore della Lazio ha effettuato gli esami medici dopo l’infortunio subito in campo. Sono stati condivisi i risultati ufficiali, che chiariscono le condizioni fisiche e i tempi di recupero previsti. L’infermeria del club ha fornito dettagli precisi sulle conseguenze dell’incidente e sulla durata dell’assenza del giocatore. La comunicazione ufficiale conferma i dettagli relativi alla situazione clinica di Gila e ai prossimi step per il suo ritorno in campo.

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