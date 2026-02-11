Infortunio De Ketelaere tegola Atalanta | i tempi di recupero
L’Atalanta perde Charles De Ketelaere a causa di un infortunio al ginocchio. Il belga si è fatto male durante l’allenamento e dovrà stare fuori per diverse settimane. La squadra si prepara a fare a meno del suo talento in vista delle prossime partite.
Brutte notizie per l’Atalanta che dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere per un po’. Il belga ha riportato un infortunio con la lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Brutte notizie per De Ketelaere, grave infortunio (Ansa Foto) – calciomercato.it Una brutta tegola per i bergamaschi che ancora non conoscono i tempi di recupero per quello che riguarda l’ex giocatore del Milan. Al momento, infatti, non appare ancora chiaro se il classe 2001 dovrà sottoporsi o meno a intervento chirurgico. Una notizia che preoccupa l’Atalanta ma anche il Belgio con la presenza al mondiale dell’attaccante che potrebbe essere a rischio nel caso in cui dovesse restare fuori per più di due mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
