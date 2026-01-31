Infortunio Carlos Augusto | si ferma l’esterno dell’Inter Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, si ferma a causa di un infortunio. Le prime notizie parlano di un problema che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane. I medici stanno valutando le sue condizioni e non è ancora chiaro quanto tempo dovrà restare fuori. La squadra ora cerca di riorganizzarsi senza di lui, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti più dettagliati.

Argomenti discussi: Perché Luis Henrique è stato sostituito prima dell'intervallo in Inter-Pisa: infortunio o scelta tecnica?; Cremonese-Inter, i nerazzurri perdono Carlos Augusto; Inter-Pisa LIVE; Le probabili formazioni di Cremonese-Inter (Serie A).

FLASH | Cremonese-Inter, tegola per Chivu: c’è un nuovo infortunio!Infortunio Carlos Augusto - Arrivano pessime notizie per Chivu alla vigilia di Cremonese-Inter, sfida valida per la 23^ ... fantamaster.it

Carlos Augusto salta Cremonese-Inter per infortunio: quando torna e chi gioca sulle fasce allo ZiniL'esterno brasiliano ha rimediato un guaio muscolare e a Cremona non ci sarà: la probabile formazione di Chivu per la gara contro la formazione di Nicola. msn.com

Dopo l'infortunio di Carlos Augusto, Cristian Chivu è costretto a pescare nell'U23 - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #CremoneseInter Se la società si sentiva tranquilla, l’infortunio di Carlos Augusto - risentimento, probabilmente due settimane di stop - deve far scattare l’allarme. Con due soli esterni a disposizione di Chivu - Luis Henrique e Dimarco - Cremon x.com