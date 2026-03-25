Il difensore dell'Inter si prepara a tornare in campo per la partita tra Italia e Irlanda del Nord. Dopo un periodo di assenza, ci sono segnali che indicano una sua possibile convocazione. La sua presenza potrebbe essere decisiva per la formazione nazionale in vista della gara prevista. Gli aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione fisica saranno comunicati nelle prossime ore.

Inter News 24 Bastoni pronto a tornare per Italia-Irlanda del Nord, gli aggiornamenti sul difensore centrale nerazzurro. Il problema alla tibia ha tenuto Alessandro Bastoni lontano dal terreno di gioco contro Atalanta e Fiorentina dove per l’Inter sono arrivati due pareggi. Un fastidio che sembrerebbe essere ormai smaltito. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul difensore classe 1999 filtra ottimismo in vista di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff Mondiali in programma domani sera allo Stadio di Bergamo. « La corsa a bassa intensità di lunedì si è trasformata ieri in allunghi con cambi di direzione. Ha provato anche a calciare (senza forzare) e le sensazioni sono state positive. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni scalpita, verso Italia-Irlanda del Nord: cosa filtra sul difensore dell’Inter

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