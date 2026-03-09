Infortunio Bastoni ansia in casa Inter? Prossime ore decisive cosa filtra sul centrale

In casa Inter si aspetta con preoccupazione l’esito delle prossime ore riguardo alle condizioni di Bastoni, che ha subito un infortunio nel derby contro il Milan. La squadra ha perso la partita e si concentra ora sulla valutazione del difensore, con l’obiettivo di capire l’entità del problema. Le decisioni definitive saranno prese nei prossimi giorni in base agli esami medici.

Inter News 24 Infortunio Bastoni, sale l'ansia in casa Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: prossime ore decisive per le condizioni del centrale. L'ambiente nerazzurro vive ore di grande ansia per le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito acciaccato dalla battaglia di San Siro. Il difensore ha abbandonato il campo visibilmente sofferente durante il derby perso contro il Milan, alimentando i timori dei tifosi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrale ha subito un forte trauma contusivo alla tibia in seguito a un violento scontro di gioco con Adrien Rabiot.