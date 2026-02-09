Sicurezza sul lavoro l' allarme della Cisl | Rischio alto in azienda aumentano anche gli infortuni in itinere

La Cisl Romagna avverte: il rischio di incidenti sul lavoro resta alto nella zona. L’associazione segnala che gli infortuni, sia dentro che fuori le aziende, sono in aumento. Le statistiche mostrano un quadro preoccupante, con più incidenti che coinvolgono i lavoratori durante il tragitto casa-lavoro. La situazione richiede attenzione immediata da parte di imprese e istituzioni.

"Il nostro impegno non si limita ai protocolli o alle lezioni in aula, ma punta a creare una rete permanente di formazione, informazione e controllo, capace di coinvolgere lavoratori, studenti, istituzioni e aziende" Cisl Romagna lancia l'allarme sicurezza sul lavoro, "nel territorio romagnolo il rischio infortuni rimane alto non solo in azienda, ma cresce anche negli infortuni in itinere". Nel 2025, complessivamente, Forlì-Cesena registra 7.236 denunce, con un incremento del 6,07% rispetto alle 6.822 del 2024. Di queste, 489 riguardano il settore agricolo (+2,09%), 5.606 l'industria e i servizi (+4,59%), 1.

Il 2025 si è chiuso con una brutta notizia per le Marche: 31 persone sono morte in incidenti sul lavoro.

La sicurezza sul lavoro in Ciociaria evidenzia un incremento degli infortuni dell’8% nei primi undici mesi del 2025, secondo i dati Inail.

