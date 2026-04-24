Infortunati Juve | differenziato per Yildiz si rivede Vlahovic In quattro tornano in gruppo cosa è successo oggi alla Continassa
Oggi alla Continassa si sono svolti gli allenamenti della Juventus, con alcuni giocatori che hanno seguito programmi differenziati. Yildiz ha continuato l’allenamento personalizzato, mentre Vlahovic ha partecipato parzialmente alla sessione di gruppo. Quattro calciatori sono tornati ad allenarsi con i compagni, senza ulteriori dettagli sui loro infortuni o tempi di recupero. La giornata si è concentrata sulla gestione degli infortunati e sul lavoro in campo.
di Marco Baridon Infortunati Juve: prosegue il lavoro differenziato per Yildiz. Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo. In quattro rientrano con la squadra. Il clima si scalda dalla Continassa a due giorni da Milan Juve, con Spalletti impegnato a gestire una complicata situazione legata agli infortunati. La marcia verso il big match di San Siro richiede scelte oculate, specialmente alla luce delle ultime notizie provenienti dal campo d’allenamento. Come appreso da .com, buone notizie riguardano il rientro di pedine fondamentali per le rotazioni: Adzic, Thuram, Holm e Perin si sono allenati in gruppo, tornando a pieno regime a disposizione del tecnico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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