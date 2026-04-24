Infortunati Juve | differenziato per Yildiz si rivede Vlahovic In quattro tornano in gruppo cosa è successo oggi alla Continassa

Oggi alla Continassa si sono svolti gli allenamenti della Juventus, con alcuni giocatori che hanno seguito programmi differenziati. Yildiz ha continuato l’allenamento personalizzato, mentre Vlahovic ha partecipato parzialmente alla sessione di gruppo. Quattro calciatori sono tornati ad allenarsi con i compagni, senza ulteriori dettagli sui loro infortuni o tempi di recupero. La giornata si è concentrata sulla gestione degli infortunati e sul lavoro in campo.