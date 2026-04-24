Un'azienda del settore informatico ha annunciato l'ingresso di una nuova società in Micronet, con l'obiettivo di ampliare l'offerta di servizi rivolti ai clienti. La collaborazione mira a rafforzare la capacità di fornire soluzioni complete, mantenendo la continuità nelle attività già presenti. La notizia riguarda una strategia di crescita e consolidamento nel settore tecnologico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi di realizzazione.

Ampliare i servizi offerti alla clientela, garantendo al contempo continuità: è con questo duplice obiettivo che Sintesi Srl, azienda di Cerreto Guidi attiva da quasi quarant’anni nel settore It, annuncia l’ingresso nel gruppo Micronet Srl, realtà di Fucecchio specializzata nella gestione dei sistemi informatici aziendali. "Per noi era fondamentale assicurare ai nostri clienti continuità rispetto alla qualità del servizio e alle modalità di lavoro che ci hanno sempre contraddistinto" commenta Giorgio Regoli di Sintesi. "L’ingresso nel gruppo Micronet rappresenta un importante passo avanti, che ci permette di mantenere la nostra identità e aumentare al tempo stesso risorse e competenze".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Informatica e aziende. Sintesi entra in Micronet: "Rafforzare l’offerta"

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