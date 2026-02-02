Attività informatica sospetta al dipartimento di informatica della Sapienza servizi interrotti per sicurezza

Lunedì mattina, all’Università La Sapienza di Roma, i servizi digitali sono stati fermati. La decisione è arrivata dopo che è stata scoperta un’attività informatica sospetta nel dipartimento di informatica. Gli esperti hanno subito preso misure di sicurezza, interrompendo temporaneamente l’accesso online per evitare ulteriori danni. La situazione è sotto controllo, ma ancora non si sa quanto l’attacco abbia compromesso i dati o i sistemi dell’ateneo.

Lunedì 2 febbraio 2026, l'Università La Sapienza di Roma ha interrotto temporaneamente l'accesso ai propri servizi digitali dopo un'irruzione informatica rilevata nel corso della mattinata. Il sito ufficiale dell'ateneo è risultato irraggiungibile da diversi utenti, mentre i sistemi interni, tra cui quelli legati alla gestione degli studenti, ai servizi amministrativi e alla comunicazione interna, sono stati messi offline. Le cause del disservizio non sono ancora state ufficialmente chiarite, ma fonti interne riferiscono la presenza di attività informatiche anomale nel network universitario, che hanno portato all'attivazione di protocolli di sicurezza estremi.

