Inferno di fuoco distrugge la casa di un disoccupato | avviate le indagini

Un incendio ha devastato l’abitazione di un uomo disoccupato in via Aldo Moro, a Canicattì. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla casa, senza che al momento siano chiariti i motivi dell’origine del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è chiaro. In via Aldo Moro, a Canicattì, è stato però il caos. L'incendio ha devastato un'abitazione. Sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli agenti del locale commissariato. Nessuno, per fortuna, s'è fatto male. Ad essere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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