Notte di fuoco a Ribera auto di una cameriera distrutta dalle fiamme | avviate le indagini

Nella notte a Ribera, un incendio ha completamente distrutto l’auto di una cameriera di 30 anni parcheggiata in via Roma, una delle arterie principali del centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla vettura sono stati ingenti.

Un incendio ha distrutto l’autovettura di una trentenne di Ribera che lavora come cameriera. Il rogo si è sviluppato nel cuore della notte in via Roma, una delle strade principali del centro cittadino, dove l’auto era parcheggiata.La vettura, una Fiat 500, è stata avvolta rapidamente dalle fiamme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Notte di fuoco in città: Tiguan avvolta dalle fiamme, danni a una seconda auto Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme: Vigili del fuoco al lavoro Temi più discussi: Notte di fuoco a Piana del Sole: maxi incendio in un magazzino; Notte di fuoco a Messina, fiamme nel rione Taormina: si sospetta la natura dolosa; Real-Bayern profuma di finale anticipata: notte di fuoco al Bernabeu; Notte di fuoco a Ribera, auto di una cameriera distrutta dalle fiamme: avviate le indagini. Notte di fuoco a Gioia Tauro: in fiamme l'auto del figlio del boss MolèCoinvolta nel rogo anche la vettura della moglie di un Carabiniere. Indagini in corso sulla dinamica dell'incendio ... msn.com Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti: colpita con arma da fuoco nella notte di PasquaUn gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della cultura. Nella notte di Pasqua, a Cavriglia, in provincia di Arezzo, ignoti hanno ... thesocialpost.it L’Angelo custode vegli su di noi… Buona notte! - facebook.com facebook Ivan Zazzaroni torna sulla notte di Zenica e l'espulsione di #Bastoni contro la Bosnia: "Vi dico una cosa: se non fosse accaduto questa sorta di linciaggio social nei confronti di Bastoni, Bastoni non avrebbe giocato contro la Bosnia. Sai perché Perché è u x.com