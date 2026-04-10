Disabilità il Comune rinnova i servizi | approvati due nuovi avvisi per trasporto e centri socio-educativi

Il Comune ha approvato due nuovi avvisi di accreditamento relativi ai servizi per le persone con disabilità. Le misure riguardano il trasporto e i centri socio-educativi, segnando un aggiornamento delle modalità di offerta di queste risorse. Le decisioni sono state adottate dall’Area delle Politiche Socio-Sanitarie, che si occupa di coordinare e rinnovare le prestazioni rivolte a questa fascia di utenza.

L’Area delle Politiche Socio-Sanitarie del Comune ha approvato due importanti avvisi di accreditamento che segnano un significativo aggiornamento nel sistema dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Con la Determinazione Dirigenziale (la numero 5289 del 09042026) è stato adottato il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Milano, il Comune potenzia i servizi diurni dedicati alla disabilità: due nuovi centriMilano, 14 febbraio 2026 – Potenziare i servizi diurni dedicati alle persone con disabilità ampliando e qualificando l’offerta cittadina. Centri estivi: domande interventi educativi per minori con disabilitàLe domande dovranno essere presentate esclusivamente online da un genitore munito di SPID dal 1° aprile alle ore 12 del 30 aprile 2026 A partire da... Temi più discussi: Il Servizio Passepartout si rinnova: nel 2025, diritti, inclusione e lotta alla violenza al centro delle attività; Cesa, al Comune Porte Aperte per l’inclusione; Riqualificazione dei marciapiedi, il Garante della disabilità: Segnalate le barriere architettoniche; Dozio (FI): Meno burocrazia nei Comuni, ma anche sportelli aperti e accessibili per disabili e anziani. Cesa, al Comune Porte Aperte per l’inclusioneCesa (Caserta) - Un percorso che non si ferma e che punta a trasformare l’inclusione da principio a pratica quotidiana. Il Comune rinnova il proprio impegno ... pupia.tv DISABILITA' GALLI Disabilità, scontro sui progetti individuali: Galli accusa il Comune, diritto disattesoUgo Galli richiama l’articolo 14 della legge 328/2000, definendo questi strumenti un diritto esigibile e non una concessione discrezionale ... statoquotidiano.it È il primo centro pubblico in Toscana dedicato alla riabilitazione ad alta intensità dei pazienti con grave disabilità respiratoria - facebook.com facebook attivo il servizio online per il fondo "Dopo di Noi" per persone con disabilità senza sostegno familiare. Maggiori info su Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Info ow.ly/JCrl50YGTUw x.com