Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo INTERVISTA a Francesco Zambotti

Abbiamo intervistato il Professor Francesco Zambotti, esperto in pedagogia e didattica, che lavora come docente a contratto e si occupa di tecnologie per l'inclusione. Zambotti è anche responsabile dell’Area Educazione, Ricerca e Sviluppo presso una casa editrice specializzata in materiali educativi. La conversazione ha riguardato le recenti indicazioni nazionali rivolte alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo, approfondendo alcuni aspetti e applicazioni pratiche.