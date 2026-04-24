Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo INTERVISTA a Francesco Zambotti
Abbiamo intervistato il Professor Francesco Zambotti, esperto in pedagogia e didattica, che lavora come docente a contratto e si occupa di tecnologie per l'inclusione. Zambotti è anche responsabile dell’Area Educazione, Ricerca e Sviluppo presso una casa editrice specializzata in materiali educativi. La conversazione ha riguardato le recenti indicazioni nazionali rivolte alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo, approfondendo alcuni aspetti e applicazioni pratiche.
Ne abbiamo parlato con il Professor Francesco Zambotti, dottore di ricerca in Pedagogia e Didattica, docente a contratto di tecnologie per l’inclusione e pedagogia, responsabile dell’Area Educazione, Ricerca e Sviluppo delle edizioni Erickson. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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