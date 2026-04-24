Indagine Istat su violenza di genere la lettera di 140 rilevatori | Paghe basse e difficoltà chiediamo incontro sindacale

Circa 140 rilevatori e rilevatrici hanno inviato una lettera ai media per segnalare le loro condizioni di lavoro, in seguito a un’indagine dell’Istat sulla violenza di genere. La comunicazione, arrivata dopo un’inchiesta pubblicata da Fanpage.it, evidenzia problemi legati a salari bassi e difficoltà operative, e chiede un incontro con i rappresentanti sindacali. La questione riguarda le figure impegnate nelle rilevazioni sul campo.

Dopo l’inchiesta di Fanpage.it, circa 140 rilevatrici e rilevatori hanno inviato una nota al nostro giornale per denunciare le loro condizioni di lavoro. Nella lettera chiedono che la questione venga affrontata con serietà e sollecitano un confronto sindacale con Istat e Csa Research.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate False interviste nella rilevazione Istat su violenza di genere, Piccolotti (Avs): “Presenteremo interrogazione”Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi Sinistra, ha dichiarato che lunedì sarà depositata un'interrogazione parlamentare sul caso sollevato da... Indagine Istat su Violenza di genere, interrogazione in Parlamento di Avs su questionari inventatiA seguito dell'inchiesta sui questionari di Istat sulla Violenza contro le donne, la deputata Avs Elisabetta Piccolotti ha presentato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La rilevazione Istat sulla violenza di genere è un caso: interviste falsificate, risposte inventate; L' Istat pubblica dati incompleti sulla violenza di genere: esclusi i dati sulle donne migranti. Basta esternalizzazioni; La violenza contro le donne in Italia: dimensioni del fenomeno e prospettive di cambiamento; L' Istat pubblica dati incompleti sulla violenza di genere. Emerge il verminaio sulle esternalizzazioni. Indagine Istat su violenza di genere, la lettera di 140 rilevatori: Paghe basse e difficoltà, chiediamo incontro sindacaleDopo l’inchiesta di Fanpage.it, circa 140 rilevatrici e rilevatori hanno inviato una nota al nostro giornale per denunciare le loro condizioni di lavoro ... fanpage.it Indagine Istat su Violenza di genere, interrogazione in Parlamento di Avs su questionari inventatiA seguito dell'inchiesta sui questionari di Istat sulla Violenza contro le donne, la deputata Avs Elisabetta Piccolotti ha presentato un'interrogazione ... fanpage.it “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA”: 30 anni di indagine Istat L’Istituto Nazionale di Statistica celebra i 30 anni dell’Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”, offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti sociali in Italia. Dai risultati emerge - facebook.com facebook