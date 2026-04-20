Indagine Istat su Violenza di genere interrogazione in Parlamento di Avs su questionari inventati

Dopo un’indagine condotta dall’istituto di statistica sull’utilizzo di questionari relativi alla violenza di genere, un deputato ha presentato un’interrogazione in Parlamento. La questione riguarda la presenza di alcuni questionari considerati inventati nell’ambito dell’indagine, portando a un’interrogazione formale da parte di un rappresentante della commissione parlamentare. La vicenda ha suscitato attenzione tra i membri dell’assemblea.

A seguito dell'inchiesta sui questionari di Istat sulla Violenza contro le donne, la deputata Avs Elisabetta Piccolotti ha presentato un'interrogazione parlamentare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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