Il Milan ha incontrato l’agente di Vlahovic, il centravanti serbo in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. Le trattative per il rinnovo con i bianconeri si sono interrotte, e i rossoneri stanno spingendo per portarlo in squadra. La decisione sul futuro del giocatore potrebbe essere definita nelle prossime settimane, mentre il club milanese valuta le opzioni disponibili.

Dusan Vlahovic si avvicina al Milan in vista della prossima stagione con il centravanti serbo che è in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo con la Juventus che si sono fermate. Il Milan continua a seguire Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle scorse settimane si era parlato di un rinnovo di Vlahovic con la Juventus sempre più vicino, ma le trattative tra le parti avrebbero avuto un brusco rallentamento, con il Milan che è tornato a sperare nell’acquisto del classe 2000, considerato da Massimiliano Allegri il profilo perfetto per la propria formazione. Stando a quanto rivelato a TMW Radio da Paolo Paganini, l’agente di Vlahovic avrebbe incontrato il direttore sportivo del Milan Igli Tare: “Sicuramente andrà via uno tra David e Vlahovic con il canadese che ha maggiori probabilità di salutare.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Incontro tra il Milan e l’agente di Vlahovic, i rossoneri spingono per il serbo

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