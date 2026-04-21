Rinnovo Vlahovic Juve la stretta non arriva e il Milan tenta il colpaccio Ma tra i rossoneri e il serbo c’è una netta distanza

Il rinnovo di contratto di Vlahovic con la Juventus non si è ancora concretizzato, mentre il Milan sta cercando di portarlo in rosa con un'offerta significativa. Tra il club rossonero e l’attaccante serbo ci sono differenze evidenti riguardo alle condizioni dell’accordo. La trattativa tra le parti non ha portato a risultati definitivi, e il discorso rimane aperto. La Juventus e il Milan continuano a monitorare la situazione del calciatore.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic Juve, la stretta non arriva e il Milan tenta il super colpo. Ma tra i rossoneri e il centravanti serbo c’è una netta distanza su questo. La Juve deve gestire il delicato caso legato al futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore continua a occupare i pensieri del Milan per rinforzare il reparto offensivo della prossima stagione. MERCATO JUVE LIVE Il serbo è un profilo che Massimiliano Allegri, che lo ha già guidato a Torino, conosce molto bene, e condivide peraltro lo stesso agente del giovane talento Kostic appena preso dal Partizan Belgrado. Il rinnovo con il club bianconero non è ancora arrivato, alimentando le speranze della concorrenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve, la stretta non arriva e il Milan tenta il colpaccio. Ma tra i rossoneri e il serbo c’è una netta distanza Vlahovic rinnoverà con la Juventus “Se sta bene è uno tra i più forti del campionato” Notizie correlate Vlahovic, il Milan ci riprova: slitta il rinnovo con la Juve, si muovono i rossoneriLa Juventus prende tempo per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza al termine di questa stagione e il Milan, quindi, ci riprova per... Vlahovic Juve, la figura di Spalletti decisiva per il rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e il serbodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, la figura di mister Spalletti sarà decisiva per il possibile rinnovo del contratto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le parole di Comolli e il rinnovo di Vlahovic: la Juve attende segnali; Vlahovic rinnova con Juventus? Comolli rinvia tutto: i piani sul mercato; Vlahovic, ora il crocevia! Con la Juve a scacchi: Comolli brutale, il rinnovo solo così; Juventus, Vlahovic tra rientro e rinnovo: la situazione. Juve, rinnovo congelato per Vlahovic: qualche club si sta facendo avantiLa Juventus, con la vittoria conquistata contro il Bologna, ha fatto un sensibile passo avanti nella corsa Champions. Mancano ancora 5 partite, la matematica tiene aperte le possibilità per le insegui ... fantacalcio.it Vlahovic-Juve, rinnovo in stallo: Allegri lo vuole al MilanJuventus e Vlahovic lontani sul rinnovo: offerta al ribasso e futuro incerto. Allegri resta interessato al serbo per il Milan. europacalcio.it JUVENTUS: TRE BOMBER NEL MIRINO SE SALTA IL RINNOVO DI VLAHOVIC I NOMI SUL TAVOLO - facebook.com facebook #Vlahovic, il @acmilan ci riprova: slitta il rinnovo con la Juve, si muovono i rossoneri - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com