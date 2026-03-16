Incidente sull' autostrada Torino-Pinerolo a Piscina | scontro fra due auto lunghe code

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, si è verificato un incidente sull’autostrada Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina, coinvolgendo due auto. Lo scontro ha causato lunghe code e disagi nel traffico in direzione di Torino. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione.

Un incidente ha provocato forti disagi nella prima mattinata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo, in direzione del capoluogo piemontese. Poco dopo lo svincolo di Piscina si sono scontrate, con dinamica da accertare, due auto: una Tesla e una Renault Clio. Entrambi i conducenti, rispettivamente un uomo e una donna, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo dai sanitari del 118 Azienda Zero. Le loro condizioni non sono gravi. Le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime, visto che gli ausiliari Itp sono stati costretti a chiudere per un lungo tratto la corsia di sorpasso e, vista l'ora di punta, si sono formate lunghe code. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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