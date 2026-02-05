Incidente sulla provinciale 71 minicar finisce fuori strada | due ragazzi feriti

Questa mattina sulla provinciale 71 una minicar con due giovani a bordo è finita fuori strada. La vettura è uscita dalla carreggiata e si è fermata ai margini della strada. I due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ancora non si conoscono le cause dello scontro.

Paura questa mattina lungo la strada provinciale 71 dove una minicar con a bordo due giovanissimi è uscita dalla carreggiata terminando la corsa ai margini della strada.All'origine dell'incidente ci sarebbe la scarsa aderenza dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il veicolo, dopo aver perso il.

