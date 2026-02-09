Salerano sul Lambro incidente sulla SP17 | gru si ribalta e finisce fuori strada due feriti

Da ilgiorno.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Salerano sul Lambro un incidente ha tenuto tutti col fiato sospeso. Una gru si è ribaltata sulla SP17 e si è schiantata fuori strada. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di soccorso e di rimozione del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per gestire la situazione.

Salerano sul Lambro (Lodi), 9 febbraio 2026 – Paura questa mattina 9 febbraio 2026, lungo la s trada provinciale 17, nel territorio comunale di Salerano sul Lambro. Intorno alle 7.30 si è verificato un incidente stradal e che ha coinvolto due veicoli, tra cui una gru che si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un’autopompa e un’autogrù. All’arrivo dei soccorritori, le due persone coinvolte risultavano già fuori dai mezzi. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dallo schianto, per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

