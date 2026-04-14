Incidente nella notte sulla Provinciale a lago con un mezzo pesante coinvolto
Nella notte, alle due, si è verificato un incidente lungo la Provinciale a lago, coinvolgendo un mezzo pesante. La collisione si è verificata sulla strada Sp72, provocando disagi e interventi delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente. Non sono state fornite ancora dettagli sulle cause o sulle eventuali persone coinvolte. La strada rimane sotto controllo e si attendono aggiornamenti ufficiali.
Schianto lungo la Sp72 a lago nella notte con un mezzo pesante coinvolto. L'incidente è avvenuto alle 2.15 di martedì 14 aprile nel territorio comunale di Varenna e l'allarme è scattato in codice giallo (media gravità). Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto: stando alle prime.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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