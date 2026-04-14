Incidente nella notte sulla Provinciale a lago con un mezzo pesante coinvolto

Nella notte, alle due, si è verificato un incidente lungo la Provinciale a lago, coinvolgendo un mezzo pesante. La collisione si è verificata sulla strada Sp72, provocando disagi e interventi delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente. Non sono state fornite ancora dettagli sulle cause o sulle eventuali persone coinvolte. La strada rimane sotto controllo e si attendono aggiornamenti ufficiali.