Incidente in un' area di servizio della A14 | tir abbatte colonnina del gas

Questa mattina lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Poggio Imperiale e Termoli in direzione nord, un tir ha urtato e abbattuto una colonnina di gas Gpl in un’area di servizio. L’incidente ha causato il crollo della colonnina, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. La strada è rimasta aperta al traffico, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto.

Mezzo pesante abbatte colonnina di gas Gpl in un'area di servizio lungo l'autostrada A14. È successo questa mattina, venerdì 24 aprile, tra i caselli di Poggio Imperiale e Termoli (direzione nord). Ancora da accertare le cause che hanno determinato l'incidente. Sul posto stanno operando i vigili.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente lungo la statale 16 a Giovinazzo: auto abbatte colonnina di rifornimento Incidente in galleria sull’A14, tamponamento tra tir e furgone: 2 feriti graviAscoli, 23, marzo 2026 – Pomeriggio difficile sull’autostrada A 14, carreggiata nord, a seguito di un tamponamento fra un autotreno alimentato da due... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente in un parcheggio, presunzione del 50% è solo sussidiaria; Incidente stradale sulla Foggia-San Severo: violento impatto tra due auto e un furgone - FoggiaToday; Bricherasio, morto il motociclista di 23 anni: lo scontro con un’auto condotta da una 86enne; Incidente all'alba: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cancello. Incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano: perde la vita un 66enneQuesta mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in direzione Bologna, nel tratto compreso tra l’uscita 6 ... ilnotiziario.net Grave incidente sul Rato. Operaio Anas investito nell’area del cantiereGrave incidente sul raccordo autostradale Terni–Orte, con un operaio dell’Anas investito da un furgoncino nell’area di un cantiere. Trasportato d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Santa Maria ... lanazione.it Ultim'ora Un incidente ha mandato nel caos l'autostrada, la tangenziale e il raccordo - facebook.com facebook Si schianta in bici contro una recinzione metallica e muore infilzata. L'incidente a Solighetto, frazione di Pieve di Soligo. A perdere la vita una donna di 53 anni, residente in zona. #ioseguotgr #PievediSoligo #bicicletta #24aprile #incidente x.com