Incidente lungo la statale 16 a Giovinazzo | auto abbatte colonnina di rifornimento

Un'auto ha travolto e abbattuto una colonnina di benzina questa mattina lungo la statale 16 a Giovinazzo, causando la caduta del distributore. La vettura ha perso il controllo mentre percorreva la strada in direzione nord e, all’improvviso, ha sfondato il punto di rifornimento di un distributore sulla corsia di marcia. La scena si è verificata proprio davanti alla stazione di servizio, creando confusione tra i clienti presenti.

Nel violento impatto il distributore è stato sradicato. Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, sono intervenuti i vigili del fuoco L'auto impatta con violenza contro la colonnina di rifornimento del carburante, sradicandola. L'incidente è avvenuto questa mattina ina stazione di servizio lungo la statale 16, all'altezza di Giovinazzo, in direzione nord. Per cause in corso di accertamento, la persona alla guida della vettura ha perso il controllo, finendo contro il distributore. Nel forte impatto, la colonnina è stata sradicata di netto. Sul posto sono subito giunte due squadre dei vigili del fuoco, per scongiurare eventuali rischi.