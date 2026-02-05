Ragazza travolta in bici in viale Aldo Moro | la giovane ferita è stata soccorsa a bordo strada e poi portata in ospedale

Questa mattina, in viale Aldo Moro a Motta di Livenza, una ragazza è stata investita da un'auto mentre pedalava in strada. La giovane è rimasta ferita e è stata soccorsa sul posto prima di essere portata in ospedale. Sul luogo sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Grave incidente stamani, giovedì 5 febbraio, in viale Aldo Moro: poco dopo le 8 una ragazza è stata travolta da un veicolo mentre stava pedalando.

