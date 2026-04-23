Nuovi dettagli emergono nell'inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro, con indicazioni di pressioni esercitate dal sindaco nei confronti del presidente del club. Le indagini si concentrano sui presunti tentativi di influenzare le decisioni riguardanti la vendita, con testimonianze e documenti che vengono analizzati dagli inquirenti. La vicenda coinvolge vari livelli delle amministrazioni locali e del club calcistico, senza ancora delineare un quadro definitivo.

Da diverse settimane la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta in merito alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter poiché sostiene che essa non sia avvenuta in modo regolare, con possibile aiuto da parte del Comune di Milano. Secondo quanto riportato da 'Calcio & Finanza', dalle carte dell'indagine sarebbero emersi nuovi dettagli importanti sul caso. In particolare, tra i documenti compare uno scambio di comunicazioni in cui si fa riferimento a una telefonata tra il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Milan Paolo Scaroni. Secondo quanto riportato, nel corso del confronto il primo cittadino del capoluogo lombardo avrebbe messo pressione a Scaroni per ricevere la manifestazione di interesse da parte dei due club per l'acquisto dello stadio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inchiesta sulla vendita di San Siro, spuntano nuovi particolari: Sala mise pressione a Scaroni. I dettagli

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