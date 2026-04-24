Inchiesta Hydra a Busto Garolfo tensioni politiche tra accuse e prese di distanza

A Busto Garolfo, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria denominata “Hydra” che coinvolge presunti legami con la criminalità organizzata in Lombardia, si sono verificati confronti tra le forze politiche del consiglio comunale. La vicenda ha suscitato tensioni e prese di distanza tra i diversi rappresentanti, portando a discussioni accese sulla vicenda. La situazione ha attirato l’attenzione dei media locali, con dibattiti che si sono estesi anche sui social network.

Busto Garolfo (Milano), 24 aprile 2026 – L’inchiesta giudiziaria “Hydra”, che riguarda presunti legami con la criminalità organizzata in Lombardia, sta producendo effetti anche sul piano politico locale, aprendo un confronto acceso ma articolato tra le forze presenti in consiglio comunale. Al centro dell’attenzione vi è il nome di Gioacchino Amico, collaboratore di giustizia, e una intercettazione in cui avrebbe affermato: “Con la tessera di Fratelli d’Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo”, col nome del paese probabilmente sparato a casaccio. Un passaggio però che ha contribuito ad alimentare il dibattito pubblico, pur senza che emergano al momento responsabilità accertate a carico di soggetti o forze politiche locali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Tensioni a Torino: frizioni politiche dopo scontri tra gruppi, con accuse incrociate su violenza e polarizzazione.A Torino, nei giorni scorsi, si sono verificati scontri tra gruppi di giovani in zona Mollicone, causando un’immediata escalation di tensioni... Inchiesta Hydra: smentito il selfie di Meloni tra i documentiLe recenti verifiche sull’inchiesta Hydra a Milano smentiscono la presenza del selfie tra Giorgia Meloni e Gioacchino Amico nel fascicolo giudiziario. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nero su Bianco, inchiesta Hydra: il 'super-cartello' che unisce le mafie in Lombardia; Inchiesta Hydra, centrodestra: Busto Garolfo si costituisca parte civile; Lonate Pozzolo e Busto Arsizio non si costituiscono parte civile nel processo Hydra contro le mafie. Perché?; L’inchiesta Hydra sconvolge la politica di Busto Garolfo. Inchiesta Hydra, a Busto Garolfo tensioni politiche tra accuse e prese di distanzaBusto Garolfo (Milano), 24 aprile 2026 – L’inchiesta giudiziaria Hydra, che riguarda presunti legami con la criminalità organizzata in Lombardia, sta producendo effetti anche sul piano politico ... ilgiorno.it Lonate Pozzolo e Busto Arsizio non si costituiscono parte civile nel processo Hydra contro le mafie. Perché?I due Comuni del Basso Varesotto, oltre ad Abbiategrasso, non hanno voluto essere presenti al processo. A Lonate l'opposizione chiede conto delle ragioni ... varesenews.it Indagata nell'inchiesta Hydra sul traffico di droga e i rapporti coi clan mafiosi, la 48enne Rosalia Brasacchio ha lasciato il Consiglio comunale di Cologno. La legale è anche istruttore direttivo amministrativo in Comune a Cassina de’ Pecchi. https://www.settim - facebook.com facebook Inchiesta Hydra, il pentito Amico risponde alle domande dei pm su Delmastro e FdI. Di @VinzBis e Davide Milosa x.com