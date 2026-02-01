A Torino, nelle ultime ore, le tensioni tra gruppi di giovani sono cresciute dopo gli scontri in zona Mollicone. La polizia ha già fatto sapere di aver ricevuto diverse denunce, mentre i politici si sono scagliati l’uno contro l’altro, accusando la polarizzazione di alimentare la violenza. La situazione resta calda, con persone che chiedono più sicurezza e meno scontri nelle strade della città.

A Torino, nei giorni scorsi, si sono verificati scontri tra gruppi di giovani in zona Mollicone, causando un’immediata escalation di tensioni politiche. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio del 31 gennaio 2026, ha coinvolto diverse centinaia di persone, con scontri verbali e fisici che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’area, già segnata da un clima sociale teso negli ultimi mesi, si è trasformata in teatro di scontri tra gruppi di giovani con orientamenti politici contrastanti. Le forze di polizia hanno dovuto intervenire per ripristinare l’ordine, registrando diversi fermi e un bilancio di feriti lievi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensioni a Torino: frizioni politiche dopo scontri tra gruppi, con accuse incrociate su violenza e polarizzazione.

Approfondimenti su Torino Tensioni

La tensione tra Cambogia e Thailandia si è riaccesa, portando a nuovi scontri armati e raid nelle rispettive aree di confine.

Nella serata di ieri, a Torino, alcuni gruppi di giovani e le forze dell’ordine si sono affrontati in diverse parti del centro città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tensioni a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna

Ultime notizie su Torino Tensioni

Tensioni a liceo Torino, occupato l'EinsteinQuesta mattina gli studenti del collettivo Einstein hanno occupato il liceo di Torino, dove lunedì erano scoppiate tensioni con le forze dell'ordine durante un volantinaggio di un gruppo di destra. ansa.it

Capodanno a Torino, tensioni a corteo antagonisti(ANSA) - TORINO, 01 GEN - Tensioni nella notte a Torino durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Nel corso di un corteo chiamato 'Street Parade', cui hanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

#Torino, scontri al Campus Einaudi Un agente del reparto mobile è stato aggredito da un gruppo di manifestanti durante le tensioni avvenute nelle vicinanze dell’università. In un video diffuso sui social dalla Premier @giorgiameloni si vede il poliziotto accerch - facebook.com facebook

A Torino brucia blindato della polizia in tensioni dopo corteo Askatasuna. Feriti tra i manifestanti in strada #ANSA x.com