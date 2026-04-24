Inchiesta escort scuote la Serie A

Un'inchiesta riguardante escort sta coinvolgendo alcuni calciatori della Serie A. Secondo le fonti, diversi nomi sono stati riportati, anche se nessuno di loro è stato formalmente indagato poiché non ci sono prove di reato. L'indagine riguarda attività sospette legate a incontri e transazioni, ma non sono stati ancora rivelati dettagli sul coinvolgimento diretto degli atleti. La vicenda sta attirando l'attenzione nel mondo dello sport e dei media.

Sono tanti i cognomi di calciatori – tutti non indagati perchè non ci sono estremi di reato – che compaiono nell’elenco delle decine e decine di “parole chiave” che la Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha indicato nel decreto di perquisizione e sequestro, eseguito due giorni fa assieme ai quattro arresti ai domiciliari nell’inchiesta sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di escort per giocatori di molti club, tra cui Milan, Inter e Juventus. Parole chiave che serviranno per analizzare telefoni e dispositivi dei due presunti gestori delle attività illecite e dei loro collaboratori e per trovare riscontri alle ipotesi d’accusa nell’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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